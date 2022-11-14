İstiklal’deki saldırıda kullanılan bombanın cinsi belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda kullanılan patlayıcının, TNT olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Taksim İstiklal Caddesi’ne bırakılan bomba 6 vatandaşımızı hayattan koparırken 81 vatandaşımızın da yaralanmasına sebep oldu.

Bomba bıraktıktan sonra kaçan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir gece yapılan operasyonla Küçükçekmece’de yakalandı. Saldırı ile ilgili 46 şüpheli gözaltına alındı.

EGM Kriminal Daire Başkanlığı da olay yeri inceleme raporundan detayları paylaştı. Rapora göre saldırıda yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT kullanıldığı saptandı.

Kriminal Daire Başkanlığı’ın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul İstiklal Caddesi’nde, 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen terör eylemi ile ilgili olarak olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı’mızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde; saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir” denildi. (DHA)