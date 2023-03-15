İstiklal Caddesi’nde restorandaki yangın kiliseye sıçradı

İstiklal Caddesi’ndeki restoranda başlayan yangın, yan tarafında bulunan kilisenin misafirhanesine sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Caddesi’ndeki restoranın mutfak bölümünde başlayan yangın, bacanın alev almasıyla yan tarafta bulunan Santa Maria Draperis Kilisesi’nin misafirhanesine sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle İstiklal Caddesindeki Noltaljik Tramvay seferlerine ara verildi.

“İÇERİDE KİMSE YOKTU”

Santa Maria Draperis Kilisesi Baş Papazı Makuta Eleuthere “Yangın restoranda çıktı. Yan taraftan kilisenin misafir odası ve personel odasına geldi. Herkes uyandı. İçeride kimse yok” dedi.

(DHA)