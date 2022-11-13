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İstiklal Caddesi’nde patlama: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Vali Yerlikaya’nın paylaşımında, “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. ” iafdeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

(DHA)

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İstiklal Caddesi’nde patlama: Ölü ve yaralılar var
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