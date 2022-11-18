İstiklal bombacısının keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi’nde bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashır’in olaydan 9 gün önce cadde üzerinde keşif yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14’te bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashır ile saldırıyla ilgisi olan 53 kişi gözaltına alındı. Albashır, polise verdiği ifadede olaydan önce 2 defa İstiklal Caddesinde keşif yaptığını söyledi. Albashır’ın olaydan 9 gün önce keşif için gezdiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde üzerinde mavi bir kot pantolon olan Albashır’in bir elinde beyaz poşet, diğer elinde ise gül olduğu görülüyor. (DHA)