İş gücü girdi endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; istihdam endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 7,3 arttı.

TÜİK, 2022 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin işgücü girdi endeksini bugün açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,4 yükseldi.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 6,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,1, inşaat sektöründe yüzde 6,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,6 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 102,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 102,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 102,4, inşaat sektöründe yüzde 96,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 103,1 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ YÜZDE ÇEYREKLİK 1,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 3,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 3,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,7, inşaat sektöründe yüzde 5,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 15,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 15,5, inşaat sektöründe yüzde 16,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,8 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 89,7 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 89,4, inşaat sektöründe yüzde 85,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 90,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 89,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 88,9, inşaat sektöründe yüzde 85,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 90,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 90,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 92,2, inşaat sektöründe yüzde 87,8, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 89,7 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 11,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 12,8, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,0 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 11,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 12,5, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 12,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; endeks, sanayi sektöründe yüzde 14,7, inşaat sektöründe yüzde 10,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,6 arttı. (ANKA)