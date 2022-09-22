İşte o sorunun cevabı

Sürgünde yaşayan iş insanı ve medya patronlarından Cem Uzan bu gece (21 Eylül Perşembe Saat: 21.00):

YouTube’un Türkiye’de en çok izlenen kanalı (FOX ana haberden de daha çok) Babala TV’nin konuğu…

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Cem Uzan’ın katıldığı sohbetin tanıtım videosunu:

Şu saate kadar (21 Eylül saat: 12.00):

1.201.107 kişi izledi…

Bu izleyici sayısı…

Babala TV için de bir rekor…

Zira…

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Bilhassa gençlerin ilgi odağı olan Ümit Özdağ’ın tanıtım videosunu bile…

5 haftada sadece…

505.000 kişi seyretti…

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Canlarım…

Bu rakamları:

“Cem Uzan’a seçmenlerin talebi var” demek için yazmıyorum…

Bu rakamları…

Muhalefet partilerini:

“Uyarmak” amacıyla:

Yazıyorum…

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Sürgündeki bir siyasetçi…

İktidara yandaşlık eden gazetecilerin…

Binlerce karalama haberine rağmen:

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en az 40 misli fazla izleniyorsa…

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Mevcut muhalefet partilerinin liderleri…

İzlenme konusunda:

Parmağına su dökemiyorsa…

Bu işte bir iş olması:

Gerekmez mi?..

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İktidara muhalif ve muvafık olan medya ve yazarları: “Yahu ne oluyor böyle?..

Bu vatandaş, bu Cem Uzan’ı neden bu kadar çok izliyor?” diye sormamalı mı?..

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“İyi ama Cem Uzan cumhurbaşkanlığına aday olabilir mi?” diye soranlarınız olduğunu tahmin ediyorum…

Söyleyeyim..

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Anayasamıza göre…

Zamanında yapılacak bir seçimde…

Cem Uzan’ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde yasal bir engel yok…

Ama…

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Zamanında yapılacak bir seçimde…

Erdoğan’ın aday olabilme imkânı:

Sıfır…

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Cem Uzan’ın…

Neden:

“Erken seçim kararı için oy verecek olan milletvekilleri satılmıştır” dediğini…

Şimdi: Daha iyi anlıyorum…

Doğru söylüyormuş…

Cem Uzan, geçtiğimiz salı gecesi Bizim TV’de Şaban Sevinç’in YouTube kanalında konuktu…

Son 20 yılda 324 milyar dolarlık kamu ihalesi yapıldığını…

Ve yapılan kamu ihalelerini alan müteahhitlerin:

80 milyar dolar rüşvet verdiğini iddia etti…

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Bu arada…

“Cem Uzan doğru söylemiyor” diye “çıkıntılık” yapacak olanlara hatırlatayım:

“Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kapı arkasından satıldı” dediğinde de:

“Cem Uzan doğru söylemiyor” denilmişti…

Peki…

Sonra ne oldu?..

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Anlaşıldı ki: Cem Uzan doğru söylüyormuş…



Çılgınca sorular

3 Eylül 2022 itibariyle KKM hesabında:

1.307.000.000.000 TL var…

Bunun döviz karşılığı yaklaşık: 75 milyar dolar…

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“Acaba” diyorum…

1.307.000.000.000’nin…

450 milyar lirası…

Net hata noksan kaleminden gelen…

24 milyar dolar karşılığı alınan…

450 milyar lira olabilir mi?…

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Aklımda: Çılgınca sorular…

Rüşvetin bir kısmı

Cem Uzan’ın:

“Son 20 yılda 324 milyar dolarlık kamu ihalesi yapıldı ve yapılan kamu ihalelerini alan müteahhitler, 80 milyar dolar rüşvet verdi” deyince aklıma geldi…

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Hatırlayacaksınız…

Muhalefet partileri cari açığı sorgularken…

Ben…

Hem KORKUSUZ’daki bu köşede…

Hem de YouTube kanalımda…

“Asıl sorgulanması gereken cari açık değil bu cari açığın, nereden bulunan parayla yapıldığı” diyordum…

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Şaban Sevinç’in sorularını cevaplayan Cem Uzan’ı dinlerken:

“Son 20 yılda 324 milyar dolarlık kamu ihalesi yapıldı ve yapılan kamu ihalelerini alan müteahhitler, 80 milyar dolar rüşvet verdi” dediğini duyunca…

Net hata noksan kaleminden ilk 7 ayda gelen 24 milyar doları hatırladım…

Ve aklıma şu soru geldi:

“Bu 24 milyar dolar, alınan o rüşvetin bir kısmı olabilir mi?..”

Hiçbir şey bilmiyorum

Canlarım…

Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu; Suriye Devlet Başkan’ı Esad’ı sıkıştırmaya başladıklarında…

Yani: Suriye iç savaşı körüklendiğinde:

“TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklığlu Erdoğan’ı ikna etti, yakında Suriye’den mülteci akını başlayarak KOBİ’lerin ucuz emek ihtiyacı karşılanacak” demiştim…

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Tabii ki ciddiye alınmadı…

Son birkaç yıldır ise…

İktidar partileri dahil hemen herkes…

11 yıl önceki uyarımı tartışıyor…

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Şimdi de yeni bir uyarıda bulunuyorum…

Erdoğan Semerkant’ta ikili görüşme yaptığı Putin’in kendisine:

“Yakında savaşın biteceğini umuyorum” dediğini söyledi gazetecilere…

Ve…

Sadece iki gün sonra: Putin seferberlik ilan etti…

300 bine yakın Rus, savaştan kaçmak için…

İstanbul’a uçak bileti alma girişiminde bulundu…

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Eğer bu haber…

Yeni “ucuz emek” operasyonu değilse…

Ve…

Putin, sırf bu haberin yapılması için:

“Seferberlik ilân” ettiğini açıklamadıysa…

Ben hiçbir şey:

Bilmiyorum…

Yaşlılık işte

Nevşin Mengü’nün tweet mesajından öğrendim…

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etmiş…

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CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu…

Aynı dosyadan yargılanmış mıydı?..

Ceza almış mıydı?..

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Yaşlılık işte…

Unutmuş olabilirim diye sordum…