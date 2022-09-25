İşte Kraliçe Elizabeth’in mezarı

Buckingham Sarayı dün gece bir fotoğraf yayınlayarak Kraliçe II. Elizabeth’in mezarlığının fotoğrafını paylaştı.

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth’in mezarının fotoğrafını paylaştı. Windsor Kalesi’ndeki şapelde yer alan mezarlıkta Kraliçe Elizabeth’in ebeveynlerinin ve eşi Prens Philip’in isimleri yer alıyor.

Belçika’dan getirilen mezar taşı, babası Kral 6. George tarafından yapılırken, üzerindeki ilk iki satırda “George VI 1895-1952 / Elizabeth 1900-2002″ yazıyor. Bu isimlerin ardından bir yıldız yer alırken sonraki iki satırda ise “Elizabeth II 1926-2022 / Philip 1921-2021″ ifadeleri yer alıyor.

Kraliçe II. Elizabeth’in kız kardeşi Prenses Margaret’ın da mezarlığı Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi’ndeki şapelde yer alıyor.

70 yıl tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitirmiş ve yerine oğlu Charles geçmişti.