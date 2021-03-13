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İşte kısıtlamanın olmadığı ikinci Cumartesi İstanbul’da son durum

Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu gözlendi. Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi, İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.

Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

(DHA)

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