İşte halkım: Bahçeli

Yıl 2013…

Demokrasi tarihimizin:

En nahif…

En kaliteli…

En saygılı demokratik hakkı kullanılıyor…

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Kimi başı örtülü…

Kimi başı açık…

Kimi yerlere kadar uzun pardösülü…

Kimi omuzlarını açıkta bırakan tişörtlü genç kızlar, kadınlar…

Genç erkekler:

Gitar çalıyor…

Şarkı söylüyor…

Şiirler ve kitaplar okuyorlar…

İktidardan tek istedikleri şey:

“Ağaçlarımıza ve tarihi dokumuza dokunma…”.



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İktidar bu haklı, demokratik ve uygar talebi en azından dinlemek yerine…

Sabah ezanıyla birlikte o gençlerin gece konakladıkları çadırları:

Basıyor…

Yakıyor…

Yıkıyor…

Kampı darmadağın ediyordu…

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İşte o süreçte…

Demokratik milliyetçilikten örnekler veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı:

“Diren Gezi Parkı” mesajını sabitliyor…

“Ben yaptım oldu” zihniyetinin karşısında…

Demokratik hukuk devleti talep edenlerin:

Yanında yer alıyordu…

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Bugün aynı Bahçeli…

Yine ağacı, yeşili, ormanı…

Hâsılı:

Vatanın bütünlüğünü koruyan yurttaşlarımıza karşı cephe açıyor…

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Ormanlarımızı:

Yakan…

Yıkan…

Tahrip edenlerin yanında duruyor:

“Hainler, istihbarat örgütlerinin uzantıları Akbelen’den bir Gezi çıkarmaya çalışıyor” diyerek…

Geçmişteki demokrat Bahçeli’yi inkâr ediyor…

★

Ey güzel insanlar!..

Dünyada hiçbir devlet…

Bu kadar kötü…

Bu kadar çıkarcı bir iktidar sahipliğini kaldıramaz…

Ya devlet bizzat çöker…

Ya da Devlet:

Kendini yıkmak isteyenlere:

Hadlerini bildirir…

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Sözümün özü canlarım:

Her şeye demokratik hukuk devleti sayesinde sahip olanlar…

Önce:

Demokratik hukuk devletini tepeliyorlar…

En az eşitsizlik

Efendim…

Bir kez daha hatırlatayım…

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Siyasî olarak liberal…

Hukuk yönünden demokrat…

İnsanî açıdan sosyalistim…

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Logom:

“Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar…”.

Hedefim:

Düşünce, inanç ve girişim özgürlüğünün doyasıya yaşandığı bir ülkede…

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletini her hal ve şartta korumak…

Gelir dağılımında adaleti gerçekleştirmek için:

En az eşitsizlik (Tam eşitlik mümkün değil) ilkesini savunmak…

★

Olacak mı?..

Elbette olacak…

72 yaşımdayım ve o günleri göreceğime inanıyorum…

Benden çok daha genç olanlar…

Bana “Dede” diyerek beni onurlandıranlar…

Sizler de haydi haydi göreceksiniz…

Bin basarlar

Magazin ve magazincilerle asla derdim yok…

Aksine…

Severim magazini…

Çünkü…

Benim asıl yaşam tarzım siyaset, ekonomi falan değil…

Magazindir…

Ben bu kötü yola…

Sonradan düştüm…

★

Meselâ şimdi…

Magazincilerle kavga çıkaracak birkaç satır yazacağım…

★

Efendim…

Neymiş?..

Mykonos’ta tatil yapan oyuncu (Futbolcu, voleybolcu falan değil sanırım) Tuvana Türkay…

Sosyal medya hesabından oryantal dansını paylaşmış…

Ve…

Sıkı durun:

Gündem olmuş…

★

Yahu arkadaş…

Bir kere de şu enflasyon…

Hayat pahalılığı falan gündem olsun…

İkisi de oryantalde:

Tuvana Türkay’a:

Bin basarlar…

Suç değil

2023 yılı Temmuz ayında fiyatlar genel endeksi bir önceki aya göre:

%9,49…

Bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14…

Bir önceki yılın aynı ayına göre:

%47,83…

Ve…

On iki aylık ortalamalara göre:

%57,45 olarak gerçekleşti…

★

NOT:

Bu rakamlar Devlet’e ait TÜİK tarafından icat olundu…

(Şimdilik) İnanmamak suç değil…

Dünün tweeti

@ErtugrulGunay

CB seçiminin hesabının önce adaya çıkarılması doğaldır.

Fakat, aday yanlış, kampanya hatalıysa, bu hataları -her ne pahasına- paylaşan genel başkanların ve süreç boyunca başka parti ve anket şirketleri eliyle kendi genel başkanlarıyla yarışan BB’larının hiç mi sorumluluğu yok?

Günün sözü

Emin değilim ancak…

Mehmet Akif

Ersoy’un söylediğine inanılıyor…

Şöyle:

“Kime ok atmayı

öğrettimse, bir gün beni nişan aldı…”.

Daha şanslıydı…

1 Ağustos 2023 tarihli KORKUSUZ’da yayımlanan yazılarımdan birinde…

Gaye Hanım ve Mehmet Bey’in görevi kabul ederken…

Sorunların ne olduğunu:

Kaç milyar dolarlık kaynakla çözebileceklerini…

Ve kaynağı…

Nereden bulacaklarını da:

Bilmeleri gerektiğine dikkat çekmiş…

Ancak ortada kaynak falan olmadığını hatırlattıktan sonra…

Şöyle demiştim:

“Ölme eşeğim ölme, bahar gelsin yonca bitsin bak seni nasıl doyuracağım…”.

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Şimşek dün de yine teselli etti…

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerine uyumlu olduğunu söyledikten sonra, şöyle dedi:

“2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak…”.

★

Nasrettin Hoca eşeğine vermişti ümidi…

Şimşek halkına verdi…

Ancak…

Ve tahmin ediyorum ki:

Hoca’nın eşeği daha şanslıydı…

Günün fıkrası

Osman Tunaboylu’dan alıntıladığım fıkra şöyle…

★

Temel’in ateşini koltuk altından ölçmek istemişler:

“Gıdıklanırım” demiş…

Ağzından ölçmek istemişler:

“O pis şeyi ağzıma almam” demiş…

Bakmışlar olmuyor…

Yatırıp mabadından ölçmüşler…

Ateşi 40 derece çıkınca:

“Hemi de gölgede…” demiş Temel…

★

Temmuz TÜFE de %9.49 olmuş…

Hemi de TÜİK’te…))