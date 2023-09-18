İşte Emine Erdoğan’ın beslenme kampanyasının tarım kredi fiyatları

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, okulların açılmasının ardından yeniden gündeme gelen “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum” kampanyasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yürüttüğü kampanyadaki gıda ürünlerinin fiyatlarını inceleyen Aslan, çocukların yaşadığı gelişim geriliği sorunlarının iktidar tarafından göz ardı edildiğini savundu.

Okulların açılmasıyla aileler, çocukların beslenme çantasını dolduramamaktan yakınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum” kampanyası tepki çekti. Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan, çocukların beslenmesi için önemli olduğu belirtilen gıda ürünlerinin, Erdoğan’ın “Kâr amaçlı kurulmadı” dediği Tarım Kredi Kooperatifi’ndeki fiyatlarını inceledi.

“ÇOCUKLARIN SAĞLIĞININ CİDDİYE ALINMADIĞININ YANSIMASI”

Aslan, bu rakamların hükümetin yetersiz ekonomi politikalarının ve çocukların sağlığının ciddiye alınmadığının bir yansıması olduğunu söyledi.

Aslan, Tarım Kredi Kooperatifi’nde satılan ürünlerin fiyatlarını şöyle sıraladı: “1000 gram beyaz peynir, 104.90 TL; 950 gram süzme çiçek balı, 104.90 TL; 30’lu yumurta, 76.50 TL; 1 litre süt, 20.50 TL; makarna, 11.50 TL; 1 KG muz, ortalama 50 TL; 1 KG elma, ortalama 12.50 TL.”

Et ve Süt Kurumu’ndan alınan fiyatları söyleyen Aslan, “I. Kalite etin kilosu, 200 TL; II. Kalite etin kilosu, 190 TL; III. Kalite etin fiyatı 180 TL” dedi.

“SAĞLIKLI BESLENMEYE ERİŞİM İMKANSIZ HALE GELDİ”

Asgari ücretli ve dar gelirli ailelerin sağlıklı beslenmeye erişiminin imkansız hale geldiğini belirten Aslan, “Hükümet, çocuklarımızın sağlığını riske atıyor” dedi.

İktidara seslenen Aslan, “Temel ihtiyaçları bile karşılamakta güçlük çeken aileler, çocuklarının sağlıklı beslenmesini nasıl sağlayacak” diye sordu.

(ANKA)