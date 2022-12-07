İşte asgari ücrette beklenen rakamlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yapılan araştırmada; asgari ücretle çalışan işçilerin asgari ücret beklentisi ortalama 7 bin 630 TL oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından çıkışta konuşan Pevrul Kavlak, yarın asgari ücrette son duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğini belirterek, bakanlıktan ayrıldı.

ASGARİ ÜCRET ARAŞTIRMASI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı. Katılımcıların yüzde 50’sini kadınlar, yüzde 50’sini erkekler oluşturdu. Araştırmaya katılanların yüzde 18,1’ini ilkokul ve altı, yüzde 18,1’ini ortaokul/ilköğretim, yüzde 37,3’ünü lise ve dengi, yüzde 26,5’ini ise yükseköğretim ve üzeri eğitim alanlar oluşturdu.

İŞÇİLERİN BEKLENTİSİ 7 BİN 630

İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu katılımcılara 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL’nin üzerindeyken, işverenlerin beklentisi 7 bin TL oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu katılımcıların ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

‘Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 55’i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45’i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8’i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını belirtti. (DHA)