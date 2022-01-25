İşte akıllı telefonunuzun daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak tüyolar

Akıllı telefonlar, artık gündelik hayatın olmazsa olmazlarından. İş, aile, kısacası tüm sosyal hayatın merkezinde yer alan ve âdeta insanoğlunun yeni bir uzvu haline gelen cep telefonları ne yazık ki eskisi gibi kolay alınabilen cihazlar değil. Akıllı telefonların fiyatları her gün biraz daha yükselirken artık eldekilere iyi bakmanın vakti. İşte cep telefonlarının daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak birkaç tüyo…

Yurt dışından gelen tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi akıllı telefonlar da dolar arttıkça ülkemizde elde etmesi zor cihazlar haline geldi. Fiyatların ulaştığı astronomik rakamlar, eldeki cep telefonlarının kıymetini daha da artırdı. Peki sürekli kullandığımız, elimizden düşürmediğimiz bu akıllı cihazların daha uzun ömürlü olması için neler yapabiliriz?

Ortalama bir akıllı telefonun ömrü yaklaşık iki ila üç yıldır, ancak uygun bakımla daha uzun süre dayanabilirler. Akıllı telefonunuzu zamanından önce hasar veya ölümden korumak için yapabileceğiniz birçok şey var.

DARBELERDEN KORUYUN

Telefonunuzun darbelere ve çizilmelere maruz kalmasını önlemek en önemlisi. Böylelikle hem alabileceği bir darbe sonrası çalışmama durumu engellenmiş olacak hem de görüntü olarak yeni kalması sağlanmış olacak.

Kullanmadığınız zamanlarda güvenli bir yerde durmasını sağlayın

artık hiç kimse elinden telefonunu pek düşürmese de kullanılmadığı zamanlarda üstüne basılabileceği, düşebileceği, üstüne sıvı bir şeylerin dökülebileceği bir yerlere koymamaya özen gösterilebilir.

EKRAN KORUYUCU KULLANIN

Telefonunuzu mümkün olduğunca uzun süre en iyi durumda tutmak istiyorsanız, bir ekran koruyucu son derece önemli. Bir ekran koruyucuya sahip olmak, telefonunuz üzerinde başka bir güvenlik katmanına sahip olacağınız anlamına gelir. Koruyucunun kendisinde çizikler ve çatlaklar olabilir, ancak bunlar telefonunuzun ekranın altına yansımayacaktır.

ISLANMASINI ENGELLEYİN

Su ve cep telefonunun bir arada olmasının iyi olmadığını artık herkes biliyor. Pek çok cep telefonunun belirli bir seviyeye kadar sıvı toleransı olsa da telefonu bir kılıfla korumak, yağmurlu havalarda dışarıdayken ıslanacak şekilde kullanmamak, masada dururken üstüne dökülebilecek sıvılardan korumak önemli.

TEMİZ TUTUN

Telefonunuzu temiz tutmak hem sağlığınız hem de cihazınızın sağlığı için hayati önem taşır. Telefonlar klozet kapaklarından on kat daha kirli. Toz birikmesi telefonunuzun performansını da etkileyebilir.

ISIYA DİKKAT EDİN

Telefonunuzu ılıman bir bölgede tutmak çok önemlidir çünkü lityum iyon pillerin en büyük düşmanı ısı. Telefonunuzu oda sıcaklığına yakın tutmak önemli.

VERİLERİNİZİ YEDEKLEYİN

Bazı veriler, telefon numaranızı ve operatör bilgilerinizi saklayan telefonun SIM (Abone Kimlik Modülü) kartında saklanır. Ancak cihazınızda çok daha fazla bilgi var. Yedeklemek için düzenli olarak bilgisayarınıza USB, Wi-Fi veya Bluetooth ile bağlayın.

İZLEME YAZILIMI KURUN

Önceden ayarlanmış doğru yazılımla, telefonunuzu kaybederseniz yerini bulabilir hatta uzaktan veritabanını silebilirsiniz. Bazı sağlayıcılar ve telefon üreticileri bu hizmeti sunuyor.

PİL SAĞLIĞINA ÖNEM VERİN

Genel olarak telefonla ilgili sorunların başında telefon bataryası geliyor. İyi bir pil ömrüne sahip bir telefon satın almak faydalı bir ilk adım, ancak pilinizi nasıl sağlıklı tutacağınızı da bilmeniz gerekir. Telefonunuzun pil sağlığını korumak, ömrünü uzatacaktır.

UYGULAMA VE SİSTEM GÜNCELLEMELERİNİ İHMAL ETMEYİN

Hem iPhone’larda hem de Android cihazlarda, telefonunuz sizden uygulama ve sistem güncellemelerini indirmenizi ve yüklemenizi isteyecektir. Sisteminizi güncel tutmak, telefonunuzun en yüksek kapasitede çalışmasını sağlamak için güvenlik özellikleri, hata düzeltmeleri ve daha fazlasını uygular. Bunları indirmemeyi seçerseniz, yalnızca virüs kapma riskiniz artmayacak, aynı zamanda akıllı telefonunuz daha yavaş çalışmaya başlayacaktır.

KULLANILMAYAN UYGULAMALARI SİLİN

Telefonunuza ne kadar çok şey yüklerseniz, o kadar yavaşlar. Telefonunuzda hâlâ kullanmadığınız birkaç uygulama varsa, yer açmak ve cihazınızın bunları güncellemesini veya arka planda çalışmasını durdurmak için bunları silmelisiniz.

DEPOLAMA ALANINI GENİŞLETİN

Akıllı telefonunuz izin veriyorsa, telefonunuzun depolama alanını artırmak için harici bir SD kart takabilir veya bulut hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Bunu yaparak, cihazınızın dahili belleğini boşaltabilirsiniz, bu da muhtemelen daha hızlı performans göstermesini sağlayacaktır.