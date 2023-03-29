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İstanbul’un yüksek kesimlerine kar yağdı

İstanbul’un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Kartal, Aydos Ormanı’nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

İstanbul’da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında değiştiği Kartal, Aydos Ormanı’nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde etkisini arttırarak mevsim normallerinde seyir edeceği öğrenildi.

(DHA)

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İstanbul’un yüksek kesimlerine kar yağdı
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