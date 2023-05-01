İstanbul’un nisan ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da nisan ayı enflasyonu yüzde 4,57 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 62,46 olarak gerçekleşti.

İTO, nisan ayına ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’ni açıkladı. Buna göre, İstanbul’da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,57, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,14 oranında arttı.

Perakende fiyatlardaki artış bir önceki yılın aynı ayına göre 62,46, toptan eşya fiyatları ise yüzde 70,58 oranında arttı.

İTO verilerine göre, ücretlilerin giyim için yaptığı aylık harcama yüzde 29,04, kültür eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 11,97, gıda harcamaları yüzde 3,87, ev eşyası harcamaları yüzde 2,32, konut harcamaları yüzde 1,68, ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 1,32, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 0,64, diğer harcamaları yüzde 0,24 oranında arttı.

TOPTAN EŞYADA AYLIK FİYAT ARTIŞI İŞLENMEMİŞ MADDELERDE YÜZDE 16,25 OLDU

Nisan 2023’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, İşlenmemiş Maddeler Grubu’nda yüzde 16,25, Mensucat Grubu’nda yüzde 3,35, İnşaat Malzemeleri Grubu’nda yüzde 2,96, Gıda Maddeleri Grubu’nda yüzde 0,76, Madenler Grubu’nda yüzde 0,61 artış, Kimyevi Maddeler Grubu’nda yüzde 10,45, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubu’nda yüzde 1,10 azalma oldu. (ANKA)