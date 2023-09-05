İstanbul’un barajları alarm veriyor: Hiç bu kadar kurumamıştı

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre ortalama doluluk oranı yüzde 27.88 olarak ölçüldü. Bu oran 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Kuraklıktan en çok etkilenen barajlardan biri olan Terkos’ta ise doluluk oranı 13.83’e geriledi. Bazı bölümlerde baraj gölünde sular yaklaşık 100 metre çekilirken, kıyıda bağlı teknelerin çoğu karaya oturdu.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi son günlerde yaşanan yerel yağmurlara rağmen düşmeye devam ediyor. Son 14 gün içinde ortalama doluluk oranı yüzde 31.57’den yüzde 27.88 geriledi. Bu rakam 2023 yılı içinde ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

İSKİ tarafından yapılan ölçüm istatistiklerine göre bu değerin, 2014 yılından bu yana en düşük değer olduğu belirtildi. 2014 yaşanan kuraklık sırasında yüzde 15.15 olarak ölçülen doluluk oranı ardından artışa geçmişti. Geçen yıl bu tarihte doluluk oranı ise yüzde 56.88 olarak ölçülmüştü.

TERKOS EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Terkos oldu. 2014 yılında yaşanan kuraklıkta bile yüzde 37.12 olarak ölçülen doluluk oranı bu gün itibariyle 13.83 olarak kayda geçti. Bu düşüş baraj gölünün bazı bölümlerinde suların yaklaşık 100 metre geri çekilmesine, bazı bölümlerin ise tamamen kurumasına neden oldu.

Baraj gölünde eskiden kıyıda bağlı duran tekneler ise suların çekilmesinin ardından karaya oturarak çamur ve balçık içinde kaldı. Bazı tekneler ise sahipleri tarafından barajın su bulunan orta bölümlerine taşındı. Terkos baraj gölünde geçen yıl ölçülen doluluk oranı yüzde 56.7 olarak kayıtlara geçmişti.

3 BARAJ YÜZDE 10’UN ALTINDA

İSKİ verilerine göre İstanbul’un barajlarından 3’ünde doluluk oranı yüzde 10’nun altına indi. 4 barajda ise doluluk oranı yüzde 20’nin altında kaldı. İstanbul’un en dolu barajı yüzde 59.96 ile Ömerli barajı oldu. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 4.11 doluluk oranıyla adeta kuruyan Papuçdere baraj gölü oldu. (DHA)