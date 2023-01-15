İstanbulspor’dan altın değerinde 3 puan

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında HangiKredi Ümraniyespor’u deplasmanda 30’uncu dakikada Ethemi ve 45+4’üncü dakikada Melih Kabasakal’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 15’e yükseltirken Ümraniyespor 14 puanda kaldı.

10’uncu dakikada İstanbulspor savunmadan çıkarken Rroca’dan topu kazanan Mrsic’in meşin yuvarlağı düzelttikten sonra ceza sahası yayının hemen gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen kornere tokatladı.

11’inci dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından Topalli’nin penaltı noktası üzerinde Umut Nayir’i tutarak düşürmesinin ardından hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

13’üncü dakikada Mrsic’in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Mrsic meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.

19’uncu dakikada Kartal Kayra’nın sağ korner çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta yerden ceza sahası içerisine yolladığı topa hareketlenen Umut Nayir, Emir Kaan’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen hakem Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.

30’uncu dakikada İstanbulspor öne geçti. Eze orta sahadan kaptığı topu bekletmeden sol kanattan hareketlenen Topalli’ye yolladı. Bu oyuncu topla birlikte sol kanattan kat ettikten sonra savunma arkasına sarkan Ethemi’ye pasını aktardı. Ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Ethemi’nin dar açıdan yaptığı yerden düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

45+4’üncü dakikada İstanbulspor farkı 2’ye çıkardı. Ümraniyespor’un kullandığı köşe vuruşunda Jensen’in yumrukla uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Ethemi, Popov’dan sıyrılarak rakip ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ethemi, ceza sahasına girdikten sonra sol kanattan gelen Melih’e pasını çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

84’üncü dakikada Avounou’nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gheorghe’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

87’nci dakikada İstanbulspor tehlikeli geldi. Ba’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Eze ceza sahası içerisine girdikten sonra rakibinden sıyrıldı: Kaleci ile karşı karşıya kalan Eze’nin topun dibine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90’ıncı dakikada Ethemi, sol kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılmasının ardından ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun pasıyla arka direkte müsait pozisyonda topla buluşan Rroca’nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

90+1’inci dakikada Kartal Kayra’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın müdahalesiyle arkaya açılan topla buluşan Onur’un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Jensen kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca İstanbulspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. (DHA)