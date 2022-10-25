İstanbulspor’da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz’ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’nin getirildiğini açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yeni Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı” ifadelerine yer verildi.

45 yaşındaki Tekke, daha önce Haziran 2018-Mart 2019 ve Ocak 2020-Mart 2021 olmak üzere iki kez İstanbulspor’da teknik direktör olarak görev yapmıştı. (DHA)