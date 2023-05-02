İstanbulspor Giresunspor’u yenerek nefes aldı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında Bitexen Giresunspor’u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında İstanbulspor öne geçti. Okan Erdoğan’ın uzun pasında ceza sahası önünde yükselen Rroca topu kafayla Eze’ye indirdi. Bu futbolcu kale sahası önü sol çaprazından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

16. dakikada Bitexen Giresunspor penaltı kazandı. Campuzano’nun rakip ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Sainz’ın ortasında top Duhaney’in eline çarpınca, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic’in vuruşunda kaleci Jensen’den dönen topu Sainz tamamlamak istedi ama Jensen ikinci pozisyonda da gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Alper Uludağ’ın uzun pasında topa hareketlenen Bajic, ceza sahası önünde Simon Deli’nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonda Deli’ye sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Kalkavan, 49. dakikada sarı kartı iptal ederek bu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hayrullah, ceza sahası içine hareketlenen Serginho’ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Jensen topu kontrol etmeyi başardı.

90+5. dakikada Faruk Can Genç’in uzun pasında ceza sahası sol çizgisinde topu kontrol eden Sainz, 2 rakibinden sıyrılıp topu çapraza çekti. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve İstanbulspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. (AA)