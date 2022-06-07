İstanbulluların yüzde 77’si taksilerden şikayetçi

KONDA tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre İstanbul’daki katılımcıların yüzde 77’si, aldıkları taksi hizmetinden memnun olmadığını belirtti.

Taksi ücretlerinin pahalılığı, fiyatların önceden belli olmaması ve güvenliğe yönelik endişeler İstanbulluların taksi kullanmama sebeplerinin başında geliyor. İstanbul’da her 5 kişiden 4ü taksi hizmetinin iyileştirilmesi için daha fazla taksiye ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Her 10 kişiden 9’u ise hükümetin taksi hizmetleri için yeni düzenlemeler yapması gerektiğini düşünüyor.

Araştırma firması KONDA, Türkiye ve İstanbul’daki taksilere yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. 2 bin 260 kişiyle görüşülerek yapılan çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 38i (yaklaşık 5 milyon kişi) taksi kullanıyor. Taksi kullanmamayı tercih edenler arasında ise pahalılık ana sebep olarak öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 45i taksi ücretlerini pahalı bulurken, yüzde 19u fiyatların belirsiz olduğunu ifade ediyor. Yüzde 16si ise güvenlik endişeleri sebebiyle taksi kullanmamayı tercih ettiklerini belirtiyor.

HER 5 KİŞİDEN 4Ü TÜM TAKSİLERİN ELEKTRONİK TAKSİ ÇAĞIRMA PLATFORMLARINA BAĞLANMASINI İSTİYOR

Araştırmaya göre, İstanbullular elektronik taksi çağırma uygulamalarının mevcut taksi hizmet kalitesini iyileştirebileceğine inanıyor. Her 5 kişiden 4ü tüm taksilerin elektronik taksi çağırma platformlarına bağlanmasını istiyor. Elektronik taksi çağırma uygulamalarını kullanma sebepleri sorulduğunda ise, İstanbulluların yüzde 68i hangi rotadan gidileceğini uygulamadan görebildikleri için, yüzde 52si ödenecek tahmini ücreti önceden bilebildikleri için ve yüzde 46sı kredi kartı ile otomatik ödeme yapabildikleri için taksi elektronik uygulamalarını kullandıklarını belirtiyorlar. İstanbul’daki elektronik taksi çağırma uygulamalarını kullananların yüzde 41i, taksi şoförleri ile ilgili değerlendirme yapabilmeyi ve yine yüzde 41i şikayetlerini uygulamaya iletebiliyor olmayı taksi uygulamalarının ana faydalarından görüyor.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır araştırma sonuçlarına ilişkin açıklamasında, Türkiye hızlı bir biçimde metropolleşiyor. Metropolleşmenin getirdiği mekan değişikliği kadar aynı zamanda teknolojik sıçrama da gündelik pratikleri değiştiriyor. Metropollerin en önemli sorunu da ulaşım. Mekansal değişimin hızına ulaşım çözüm ve yatırımları yetmiyor. Taksi kullananların oranı Türkiye’de yüzde 24, İstanbul’da yüzde 38e ulaşmış, bu da demek oluyor ki İstanbul’da yaklaşık 5 milyon kişi ulaşım için taksi kullanıyor. Yapılabilecek en iyi çözüm ulaşım sorununun çözümünü yalnızca kamu ve yerel otoritelerin yetkilerine bırakmadan, teknolojik sıçramanın getirdiği yeni iş ve hizmet modellerinin de girişimcilik ve yenilikçiliğin de açacağı fırsat alanlarına odaklanmak olabilir dedi.

ELEKTRONİK TAKSİ ÇAĞIRMA UYGULAMALARI İSTANBULDA TAKSİ HİZMETLERİNE KATKI SAĞLAYABİLİR.

Uber’in Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı bu sonuçlarla ilgili olarak şunları söyledi:

Uber Türkiye’de sadece sarı, turkuaz ve siyah taksi hizmetleriyle faaliyet gösteriyor. Bu sebeple, özellikle İstanbul’da Uberin taksi sektörüne ne gibi ve nasıl katkı sağlayabileceğini sürekli olarak araştırıyor, yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Uber bu konuda bütün taksi paydaşları ile iş birliği içinde çalışmak istiyor. Araştırma sonuçlarına göre, taksi hizmetlerindeki memnuniyetsizlik sebepleri, elektronik taksi çağırma uygulamaları ile çözülebilir. Örneğin, yolcu uygulama üzerinden tahmini taksi ücretini görebiliyor, yolculuk rotasını uygulamadan takip edip anlık olarak istediği kişiyle paylaşabiliyor, herhangi bir şikayeti olursa 7/24 Uber destek ekibine ulaşabiliyor, ve hem yolcu hem de taksi sürücüsü birbirini karşılıklı puanlayabiliyor. Dünyaya baktığımızda, Uberin 2025 yılına kadar dünyadaki bütün taksileri uygulamaya dahil etme hedefi var. Amerika’da New York ve San Francisco şehirlerinde, Hong Kong’da ve İtalya’da en büyük taksi operatörleriyle anlaşmalara imza attı. Türkiye’de de taksi sektörüne fayda sağlayan bir teknolojik partner olmayı arzu ediyoruz. Uber uygulamasının Türkiye’de toplam indirilme sayısı 5,3 milyona ulaştı. Platformu 2021 yılı boyunca çoğunluğu İstanbul olmak üzere, Türkiye’de 25 bin taksi sürücüsü kullandı ve Uber kullanıcıları uygulamayı 9,2 milyon kez taksi çağırmak için açtı. 2022de ise kullanımın daha da hızla artmakta olduğunu görüyoruz” dedi. (DHA)