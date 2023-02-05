İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya saat vererek duyurdu
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İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya saat vererek duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00’den itibaren motosiklet, elektrikli skuter ile motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, 18.00’den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir.” ifadelerini kullandı. (AA)

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