İstanbullular dikkat: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji, İstanbul’a bu gece kuvvetli kar uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

(DHA)