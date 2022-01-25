İstanbullular dikkat! Ekrem İmamoğlu saat verip uyardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da yaptığı açıklamada, “Bu kar yağışı dün olduğu gibi, bugün de akşam itibarıyla, beklenen 18:00’den sonra yine yoğun biçimde devam etme ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, kentte su kesintisi olmayacağını da söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşanan kar esaretine ilişkin AKOM’da açıklama yaptı.

İmamoğlu şunları söyledi:

* Süreci takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek adına tüm kurum kuruluşlarla müşterek bir çalışma yaparak hızlıca kentimizin toparlanmasını sağlıyoruz.

* Kar yağışı 21.00’i itibariyle yoğunlaştı ama özellikle dün çok yoğun bir kar yağışını yaşadık.

* Öğleden sonra 15.00 itibariyle Arnavutköy ve Eyüp Sultan bölgesinde yoğun bir biçimde başlayan kar yağışı 18.00 sonrası İstanbul’un özellikle batı tarafında çok yoğun etkisini gösterdi. Metrekareye düşen kar 8 saatte yaklaşık 60 kiloya ulaştığı bilgisini aldık.

* Dün ifade etmiştim kar kalınlığı 80 cm bulan bölgelerimiz var. Bazı yığılmalarla bazı bölgelerde 1 metreyi aşan yoğunluğa ulaştı.

VATANDAŞLARI UYARDI

* Bugün de akşam itibariyle beklenen 18.00’den sonra yoğun bir şekilde devam etme ihtimali yüksek. Yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz.

* Özellikle sayın valimizin açıklaması var halkımızın dikkatine sunduğu bunların önemli olduğunu ve uyulması gerektiğini hatırlatalım.

* Bugün saat 13.00’e kadar bazı özel görevi olan araçların dışında araçların trafiğe çıkmaması hususunda uyarı yaptı valiliğimiz.

* Anadolu ve Trakya istikametinden şehrimize araç giriş kısıtlamasının devam edeceğini duyurdular. Aynı şekilde otogarlardan çıkış kısıtlaması bugün 13.00’e kadar devam edecek.

*Dün yapılan açıklamayla memur, işçi ve diğer personelin bugün tam gün idari izinli olduğunu duyurdular.

* TEM Otoyolu’nda Kuzey Çevre Yolu’nda ve D-100 karayolunda aracını bırakmış olan vatandaşlarımızın da araçlarını bu alanlardan almasına müsaade edilecektir.

*Özellikle bu yolların kapalı olmasına sebep olan araçların alınması görevlilerin işini kolaylaştıracaktır.

* Bir tartışma konusu var. İBB veya diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili bir takım hususlar öne çıkartılıyor.

* Bizim ilk günden itibaren yapmaya çalıştığımız şey senkronizasyonu sağlamak, ortak bir biçimde birbirinin açığına bakan değil birbirinin işine katkı sunan bir anlayışla İstanbullunun zor koşullarda hayatını kolaylaştırma çabası.

* İBB olarak TEM, Mahmutbey bize ait değil demeden katkı sunmaya aynı şekilde karayolları olsun diğer kuruluşların bize sunduğu katkılarla mümkün olduğu kadar sıkıntıyı en aza indirme çabası olmuştur.

*Şu anda sadece Beylikdüzü-TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta açma işlemleri devam etmektedir. Onun dışında bütün akış sağlanmıştır.

“TİTİZ DAVRANDIK”

* Şu an itibariyle sadece mağdur olan vatandaşlarımıza katkı sunma, yollarını açma, onlara erişme hususunda titiz bir çalışmanın sürdüğünü ifade edelim.

* Dün akşam metro seferlerini gece 02.00’ye kadar uzatarak titiz davrandık. İstanbul’un doğusundan batısına D-100’den sahil yoluna birçok noktada kapalı yolumuz yoktur. Ana arterlerde kapalı yolumuz yoktur.

* İstanbul Havalimanı’nda 13.00’e kadar uçuşların iptal edildiği bilgisini yine duyuralım. Avrasya Tüneli’nde Asya-Avrupa gidiş istikametinin kapalı olduğunu buradan duyurmuş olalım.

*İBB adına Halk Ekmek üretimi yoğun bir şekilde devam etmekte sadece kar yağışı nedeniyle birkaç saat aksaklık ile Cebeci fabrikamızdan sevkiyat biraz gecikti.

*Halk Ekmek büfelerinden vatandaşımız ihtiyacını karşılayabilecektir. Hiçbir su kesintisi olmayacaktır.

* Sokakta kalan vatandaşlarımızın kendi konuk noktalarımızda ya da bazı otellerde ağırladığımızı ifade edelim.

*Bayrampaşa otogarımız olmak üzere Alibeyköy cep otogarı da dahil olmak üzere 1500’e yakın yolcuyu ağırlamaktayız.

“HİÇBİR SU KESİNTİSİ OLMAYACAKTIR”

* İstanbul’da hiçbir su kesintisi olmayacaktır. 65 bin civarında kumanya dağıttık.

* Sokak canlılarıyla ilgili 500 noktada 2 tonun üzerinde besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımımızı sürdüreceğiz. Herkese yuvasında mutlu bir gün diliyorum.