İstanbullular depremin ardından sokağa çıktı

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbullular sokağa çıktı.

Sarsıntıyı hiisseden İstanbullular, korku içinde sokağa çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.

İstanbul Valisi Yerlikaya: An itibariyle ilimizde gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır

Sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İlimizde de hissedilen #Düzce #Gölyaka merkezli #depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. An itibariyle ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.

Pendik’te depremin ardından sokaklara çıktılar

Depremin ardından Pendik’te vatandaşların bazılarının parklara bazılarının da sokaklara çıktığı görüldü.

Depremin ardından parkta bekleyen Şükran Kızıl, “Korktum. Yatak ve kitaplık sallandı. Korkuyla birlikte ışığı açıp ablamın yanına gittim. Uykudaydım. Parka geldik.” dedi.

Kader Kızıl ise, “Depremi hiç bu kadar hissetmemiştim. Beşik gibi salladı ve çok uzun sürdü. Uyanıp algılamam, ışıkları açıp diğer odalara gitmem hala hissediyordum. Çok korktum. Kalp atışlarım dışarı çıkana kadar devam ediyordu. Aklımıza ilk toplanma alanı geldi. Biz de köpeğimizi alarak çıkabildiğimiz kişilerle dışarı çıktık” diye konuştu. (DHA)