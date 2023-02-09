İstanbul’dan savcılar Hatay için yola çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli 2 başsavcı vekili ve 30 Cumhuriyet savcısı, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin yıkıma uğrattığı kentlerden Hatay’da görevlendirildi. Savcılar, zabıt katipleri, şoförler ve güvenlik görevlilerinden oluşan heyet 14 araç ve bir TIR yardım malzemesi ile yola çıktı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli 2 başsavcı vekilini, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’da görevlendirdi. Savcılar, 23 zabıt kâtibi, 17 şoför ve 2 güvenlik görevlisiyle birlikte bugün saat 09.30 itibarıyla Hatay’a gitmek üzere İstanbul Adliyesi’nden toplam 14 araç ve 1 TIR yardım malzemesiyle yola çıktı. (ANKA)