İstanbul’daki silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
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İstanbul’daki silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Haliç Köprüsü girişindeki silahlı saldırıda öldürülen kişinin adının Cumali Aslan olduğu öğrenildi. Cumali Aslan’ın 20 gün önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

D- 100 Karayolu Topkapı istikameti Haliç Köprüsü yakınında çatışmada hayatını kaybeden kişinin Cumali Aslan olduğu öğrenildi. Cumali Aslan’ın cenazesi, saat 11.00 civarında Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Cumali Aslan’ın 34 yaşında olduğu, 20 gün önce cezaevinden çıktığı ve 2 yaşında bir oğlu olduğu belirtildi. Aslan’ın Esenler’deki evine giderken yolda saldırıya uğradığı kaydedildi.

(DHA)

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