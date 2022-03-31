İstanbul’daki görüşmeler işe yaramadı: Rusya saldırmaya devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri önceki gün İstanbul’da devam ederken, her ne kadar taraflardan pozitif açıklamalar gelse de dün Rus güçlerinin Kiev yakınlarında saldırılara devam ettiği ortaya çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir ayı aşkın bir süredir devam ederken taraflar arasındaki arabuluculuk çabaları da sürüyor… Salı günü İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelirken, toplantı sonrasında hem İstanbul’dan hem de Moskova’dan yapılan açıklamalar uluslararası kamuoyuna ve piyasalara umut aşıladı.

İstanbul’daki görüşmelerin ardından Rus ordusunun saldırıları devam ediyor.

Moskova, iyi niyet göstergesi olarak Kiev ve Çernihiv’deki askeri faaliyetlerini azaltacağını açıklarken, Ukrayna da taleplerini daha net bir şekilde dile getirdi. Fakat bu açıklamalara rağmen, Rusya güçleri dün Kiev yakınlarındaki hedefleri vurmaya devam ederken ülkenin doğusundaki noktalara havadan ve karadan saldırılarını artırdı.

Mariupol’de savaş devam ediyor.

Rusya’nın müzakere heyetinin başındaki Vladimir Medinsky görüşmelerin yapıcı olduğunu söylese de daha sonra Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İstanbul’daki görüşmelerde keskin bir çözüm ortaya çıkmadığını açıklaması soru işaretlerine sebep oldu.

Bunlara ek olarak, Putin’in müttefiklerinden Çeçen lider Ramzan Kadirov’un da bir video yayınlayarak, geri çekilme olmadığının sinyalini vermesi de dikkat çekti.

Kadirov, “Endişelenmenize gerek yok, bizim 100 yıl sonrasını gören kumandanlarımız, başkanlarımız ve liderlerimiz var” demişti.