İstanbul’daki ganyan bayilerinden prim protestosu

İstanbul Spor Toto ve At Yarışları Ganyan Bayileri Esnaf Odası üyeleri, aldıkları primin az olduğu ve bu kapsamda iyileştirme yapılmadığı gerekçesiyle, Veliefendi Hipodromu önünde eylem yaptı.

Zeytinburnu’nda Veliefendi Hipodromu önünde toplanan esnaf, Türkiye Jokey Kulübünü alkış yaparak protesto etti.

İstanbul Spor Toto ve At Yarışları Ganyan Bayileri Esnaf Odası Başkanı Fevzi Kuvvet, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, prim usulü çalıştıklarını ve prim oranının yüzde 5 olduğunu söyledi.

Bu oranın günümüz şartlarında esnafa yetmediğini dile getiren Kuvvet, “Bir ganyan bayi 1000 lira topladığında bu paradan 50 lira kazanmaktadır. Ganyan bayilerimiz gelir-giderlerini dengeleyemediği için bir bir kapanmaktadır. Türkiye Jokey Kulübünün 2 yıl önce İstanbul’da bayi sayısı 1400 iken şimdi 803’tür. Türkiye Jokey Kulübü önünde hak aramaktan başka çaremiz kalmamıştır.” dedi.

Primlerinin, yüzde 8 oranında yükseltilmesini talep ettiklerini belirten Kuvvet, bu şartlarda esnafın bir süre sonra hizmet veremeyeceğini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasının ardından Esnaf Odası üyeleri, Türkiye Jokey Kulübü yetkilileriyle görüşmek için kulüp binasına girdi. (AA)