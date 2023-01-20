İstanbul’daki barajlar kritik seviyede

İstanbul’a su sağlayan baraj lardaki doluluk oranının son zamanlarda düşmesi sonucu Alibeyköy Baraj ı havzasında bulunan Güzelce Kemeri gün yüzüne çıktı.

Kentte yağış azlığı sebebiyle kurak geçen sonbaharın ardından şehre su sağlayan baraj lardaki doluluk oranları da her geçen gün azalıyor.

İstanbul’a su sağlayan en önemli baraj lardan biri Alibeyköy (Alibey) Baraj ı’nda da yağış azlığı nedeniyle su seviyesi azaldı. Baraj ın su toplama havzasındaki Güzelce Kemeri’nin bulunduğu bölümde ise sular tamamen çekildi.

Yüksekliği 29,5, uzunluğu 155 metre olan Mimar Sinan’ın eseri Güzelce Kemeri suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı.

Daha önce baraj sularının alt gözlerini doldurduğu kemerin bulunduğu alanı suların çekilmesiyle otlar bürüdü.

Anadolu Ajansı tarafından drone ile görüntülenen su kemerinin altında keçilerin otladığı, zaman zaman araçların dolaştığı görüldü.

– Kentin baraj larındaki su seviyesi ortalama yüzde 31.51 olarak ölçüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, baraj lardaki su seviyesi yağışların yetersiz olması nedeniyle ortalama yüzde 31.51 seviyesine indi.

Kentteki baraj ların doluluk oranları Alibey’de yüzde 17,5, Büyükçekmece’de yüzde 34,48, Darlık’ta yüzde 28,39, Elmalı’da yüzde 29,43, Istırancalar’da yüzde 36,13, Kazandere’de yüzde 4,85, Ömerli’de yüzde 35,37, Pabuçdere’de yüzde 4,99, Sazlıdere’de yüzde 36,96 ve Terkos’ta ise yüzde 37,58 olarak kaydedildi.

İstanbul’un baraj larındaki doluluk oranı son 10 yılın aynı ay ve gününe göre en düşük ikinci doluluk oranı olarak kayıtlara geçerken, Alibeyköy Baraj ı’ndaki doluluk oranı ise son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.