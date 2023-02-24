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İstanbul’da yol çöktü: İki bina tedbir amaçlı tahliye edildi 

Pendik’te inşaat alanında yapılan kazı nedeniyle yol çöktü. Çöken yolun etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla 2 binayı boşaltıldı.

Kavakpınar Mahallesi Birader Sokakta, inşaat alanında kazı yapıldığı sırada yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri çökmenin meydana geldiği sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapatırken, yapılan incelemede sokakta bulunan 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin çökmenin meydana geldiği bölgede incelemeleri devam ediyor.

(DHA)

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