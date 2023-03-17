İstanbul’da yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü

İstanbul Bahçelievler’de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi Rehber Caddesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında 6 katlı bir binada yıkım yapıldı.

Çalışmalar sırasında yıkımı yapılan bina çökerken, yanındaki 6 katlı binaya zarar verdi. Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkıldı.

Bunun üzerine binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Bahçelievler Belediyesi ekiplerince hasar oluşan bina mühürlendi.

Belediyenin Kentsel Dönüşüm ve İmar Müdürlüğü ekipleri, hasar gören binada incelemelerde bulunuyor.

(AA)