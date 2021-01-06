İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ denetimi yapıldı
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İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ denetimi yapıldı

İstanbul’un birçok noktasında “Yeditepe Huzur ” denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.

FOTO: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Uygulamaya özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.

FOTO: DHA

Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

FOTO: DHA

Denetimlere katılan narkotik köpeği “Kuki” araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. (DHA)

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