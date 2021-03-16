İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da 7 ilçede internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bahis oynatmakta kullanıldığı belirlenen cep telefonları ve dijital materyallere el kondu. Operasyon anı kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da 7 ilçede sanal ortamda yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Siber polisi, yaklaşık 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalar kapsamında sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasını sağlayarak hesaplarında yaklaşık 18 milyon lira, 55 bin 795 dolar ve 10 bin 200 euro para trafiği bulunan ve farklı kripto para borsalarına para aktararak izinin sürülmesini engellemeye çalışan, 20 kişilik suç örgütüne yönelik sabah saat 06.00’da 7 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikamet ve işyeri adresleri başta olmak üzere üstlerinde yapılan aramalarda, 14 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 3 adet harddisk, 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 bin 500 lira ve 3 bin dolar nakit para ele geçirildi. Operasyona özel harekât polisi ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

EYÜPSULTAN’DA 2 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri tarafında operasyon düzenlenen adreslerden ikisi Eyüpsultan’daydı. Yeşilpınar Mahallesi, Ferhat Sokak’ta bulunan 7 katlı bir binanın 7’nci katında bulunan bir daireye düzenlenen baskında dairede bulunan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada yasadışı bahis oynatmakta kullanılan cep telefonlarına el kondu.

Öte yandan, yine Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan, 4 katlı bir binanın 4’üncü katına düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, dairede yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen materyallere el kondu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)