İstanbul’da yan bakma cinayeti: Eczacı hayatını kaybetti

Şişli’de, apartman görevlisi ile eczane çalışanı arasındaki yan bakma tartışması cinayetle sonuçlandı. Tartışma sırasında yaşanan arbedede parmağı kırılan apartman görevlisi, evinden aldığı tabancayla eczane çalışanını iş yerinin ortasında göğsünden vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eczacı Gökhan Baran hayatını kaybetti.

Olay, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi 98/A numarada saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde bekleyen Gökhan Baran (31) adlı eczane çalışanı ile cadde üzerindeki bir apartmanda görevli olan Kadir K. (42) arasında ‘yan bakma’ gerekçesiyle tartışma çıktı. Çevredekilerin uyarılarına rağmen uzayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Kadir K.’nin parmağı kırıldı.

Komşu esnafın araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından evine giderek tabancasını alan Kadir K., tekrar eczanenin önüne geldi. Tartıştığı Gökhan Baran’ın eczanenin içinde olduğunu gören Kadir K., içeri girerek birkaç el ateş etti. Göğsüne iki kurşun isabet eden Baran, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden ayrılarak evine gitti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Baran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, apartman görevlisi Kadir K.’yi saklandığı evinde cinayet silahıyla yakaladı. Kadir K., gözaltına alınarak Harbiye Polis Merkezine götürüldü. (DHA)