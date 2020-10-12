İstanbul’da vatandaşlar Moda’ya akın etti!

Hafta içinde İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağışın ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Moda Sahili’ne akın etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymadıkları görüldü.

Hafta sonu güzel havayı fırsat bilenler Moda Sahili’ne akın etti. Sahili dolduran bazı vatandaşlar çimlerin üzerinde ve yanlarında getirdikleri taburelerde otururken, bazıları ise yürüyüş yaptı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymadıkları görüldü. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler sahilde dolaşarak vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.