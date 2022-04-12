İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
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İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

İstanbul polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere giren ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelileri de gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında, Ümraniye Ademyavuz Mahallesi  Aker Sokak’ta bir gecekonduya giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

(DHA)

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