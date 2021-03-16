İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen 52 şüphelinin kaldığı adreslere giren ekipler, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Helikopter destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.

POLİS KÖPEĞİYLE ARAMA

Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları bir yıllık çalışmalar neticesinde tespit ettikleri 52 şüphelinin kaldığı adresleri tek tek belirledi. Sabah saatlerinde de operasyon başladı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı adreslerde polis köpekleriyle arama yaptı. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 16 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin de askere gittiği tespit edildi.

Öte yandan, 10 firari kişinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.