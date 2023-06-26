İstanbul’da uyarının ardından yağmur başladı
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İstanbul’da uyarının ardından yağmur başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin uyarısının ardından İstanbul’da bazı ilçelerde yağmur başladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle, D-100 Büyükçekmece Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde, önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor” denildi.

Uyarıların ardından Silivri ve Büyükçekmece’de sağanak etkili olmaya başladı. Islanmamak için bir çok kişinin yol kenarındaki ağaçların altına sığındığı görüldü. D-100 Büyükçekmece Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu.

(DHA)

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