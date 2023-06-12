İstanbul’da trafikte yol verme kavgası
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İstanbul’da trafikte yol verme kavgası

Başakşehir’de trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücülerin kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir 2’nci Kısım Mahallesi Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarında bugün öyle saatlerinde aynı yönde giden otomobil ile kapalı kasa minibüsün sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarda bulunan diğer kişiler de kavgaya karıştı. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücülerin kavgası çevredekilerin araya girmesi son buldu.

Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)

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