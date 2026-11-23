İstanbul'da trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı güzergâhlardan biri olan TEM Otoyolu'nda yeni bir düzenlemeye gidildi. Seyrantepe mevkisinde Ankara ve Edirne yönlerindeki emniyet şeritleri kaldırılarak araç trafiğine yeni bir şerit kazandırıldı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte bazı noktalarda şerit sayısı 3'ten 4'e çıkarıldı. Yeni oluşturulan şeritte ise belirli bölümlerde sollama yasağı uygulanmaya başlandı.

YENİ ŞERİDİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLMEYECEK

Emniyet şeridinin kaldırılarak normal trafik şeridine dönüştürülmesiyle birlikte, bu alanı kullanan sürücülere emniyet şeridi ihlali nedeniyle ceza uygulanmayacak.

Özellikle Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM Otoyolu'na katılım noktası ile Seyrantepe geçişinde yapılan düzenleme sonucunda, daha önce 3 olan şerit sayısı 4'e çıkarıldı.

Emniyet şeridinin yasal olarak normal trafik şeridine dahil edilmesiyle birlikte, bölgedeki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları da yeni uygulamaya göre düzenlendi. Böylece yasal trafik şeridine dönüştürülen alanı kullanan sürücülere emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle ceza kesilmeyecek.

5 Kasım'da alınan kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgede yeni trafik düzeni uygulanmaya başlandı.

TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK AKIŞININ RAHATLATILMASI HEDEFLENİYOR

TEM Otoyolu'nda gerçekleştirilen şerit düzenlemesiyle Gaziosmanpaşa Kavşağı ile Seyrantepe Kavşağı arasındaki trafik akışının rahatlatılması amaçlanıyor.

Yeni uygulamayla birlikte araç yoğunluğunun azaltılması, sürücülerin yolda geçirdiği sürenin kısaltılması ve yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.



