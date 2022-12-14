İstanbul’da trafikte kavga 

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan yaya ile otomobil sürücüsü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Öğrencilerin önündeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınlarda bulunan ilkögretim okulu ögrenci ve velilerin de yoğun olarak kullandığı caddede iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bir kişi koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, kornaya basarak, yayaya tepki gösterdi. Yaya ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Cadde ortasındaki kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Okula giden ögrencilerin önündeki kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)