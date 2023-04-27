İstanbul’da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı

İstanbul’da etkisini sürdüren yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 75’e ulaşırken, ana arterlerde ve köprülerde yoğunluk oluştu.

İstanbul’da sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. Kadıköy D-100 Karayolu’nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu 09.20 itibariyle yüzde 75’e ulaştı. (DHA)