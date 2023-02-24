İstanbul’da trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı
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İstanbul’da trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı

Üsküdar’da trafik ışıklarında bekleyen otomobile, motosikletle gelen iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi. Otomobile 3 kurşun isabet ederken sürücü olayı yara almadan atlattı.

Olay saat 11.30 sıralarında Koşuyolu Mahallesi Kalfa Çeşmesi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi peş peşe ateş etti. Silahlı saldırıda otomobile 3 kurşun isabet ederken sürücü saldırılı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda yara almayan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kasklı ve silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Erhan Günal, Sürücü trafik ışıklarında bekliyordu. Motosiklet yanından geçip U dönüşü yaptı. Sonra peş peşe ateş edip aşağıya doğru kaçmaya başladı” dedi.

(DHA)

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