İstanbul’da toplu ulaşıma zam

UKOME toplantısında İstanbul’da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı.

Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam yapıldı. Taksilerde uygulanan minimum ücret 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. İETT toplu ulaşım ücret tarifelerine göre tam bilet 9.90’dan 15 TL’ye çıkarken, öğrenci bileti 4.83 TL’den 7.31 TL’ye çıkarıldı.

İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşım ücret tarife değişikliği teklifi görüşüldü. Toplantıda, İstanbul’da toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerin açılış ücreti yüzde 51.52 artışla 12.65 TL’den, 19.17 TL’ye, kilometre başına ücret ise 8.51 TL’den 12.89 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 40 TL’den yüzde 75’lik artışla 70 TL’ye çıkarıldı. İstanbulkart tam bilet ücreti 9.90 TL’den 15 TL’ye, öğrenci bileti 4.83 TL’den 7.31 TL’ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci ise 140 TL’den 212 TL’ye çıkarıldı.

İstanbul’da Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL’den 22.25 TL’ye çıkarken, Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu. Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 722 TL’den 1200 TL’ye, personelde ise 422 TL’den 640 TL’ye ulaştı. Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi, bu fiyat 12 TL olurken, 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL oldu.

Yeni fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.

(DHA)