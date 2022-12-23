İstanbul’da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

İstanbul’da silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi’ne (DGH) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdikleri, eylem organize ettikleri ve terör örgütü adına kırsal alana eleman gönderme çalışmaları yaptıkları gerekçesiyle 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon başlattı.

İstanbul’un 8 ilçesinde belirlenen 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli de gözaltına altına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 57 9×19 mm fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine başlanırken, konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. (ANKA)