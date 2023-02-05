İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon

İstanbul’da düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD’ten bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüphelinin yakalandığı, ancak tehdit tespit edilemediği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, IŞİD’in sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul’da bulunan İsveç Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlarımıza ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği gerekçesiyle 15 şahıs gözaltına alınmıştır.” denildi.

Emniyetin açıklamasında, şüphelilerin, IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğunun belirlendiği, ancak başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditlerinin tespit edilemediği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi. (AA)