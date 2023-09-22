İstanbul’da terör operasyonu: 12 gözaltı
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İstanbul’da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul’da MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 13 farlı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar  bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheliye yönelik 13 farklı adreste düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

(DHA)

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