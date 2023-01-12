İstanbul’da tekstil atölyesinde patlama! Yaralılar var
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İstanbul’da tekstil atölyesinde patlama! Yaralılar var

Bağcılar’da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. (DHA)

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