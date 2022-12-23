İstanbul’da tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İstanbul’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 431 sikke, ok ucu ve madalyon ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eski uygarlıklara ait kültürel varlıkların yurt dışında rağbet görmesi nedeniyle kaçak tarihi eser toplayan ve satan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Fatih ve Maltepe ilçelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

İkametlerdeki aramalarda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı form ve ebatlarda 431 sikke, 16 ok ucu ve madalyon ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)