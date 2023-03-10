İstanbul’da tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirildi

İstanbul’un Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonların da Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nden çalınan kitaplarla Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi’ye ait el yazılı ve imzalı kartpostallar, sikke ve çeşitli objelerin de aralarında bulunduğu 773 tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Darülfünun Kütüphanesi damgalı ve Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nden kaybolan kitaplarla II. Abdülhamid Han’ın oğlu Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi’ye ait el yazılı ve imzalı kartpostalların izini süren İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, el yazması eseri saklayan şüphelileri takibe aldı.

Güvenlik güçleri, 27 Şubat ve 1 Mart’ta yürüttüğü saha ve istihbari çalışmaların ardından, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece ilçelerindeki adreslerde, Osmanlı, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 51 adet II. Abdülhamid Han’ın oğlu Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi’ye ait el yazılı ve imzalı kartpostal, Darülfünun Kütüphanesi damgalı ve Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nden çalınma 3 kitap, çeşitli form ve ebatlarda 81 yüzük, 19’uncu yüzyıla ait 257 noter evrakı, 327 eser/obje ve 54 sikke olmak üzere toplamda 773 parça tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen malzeme ele geçirildi.

Eserlere el konulurken, operasyonun kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tarihi eser kaçakçıları hakkında ‘2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçlarından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. (ANKA)