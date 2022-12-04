İstanbul’da tarihi cami bahçesinde ortalığı karıştırdı

Beyoğlu’nda tarihi caminin bahçesinde taşkınlık yapan Z.Y. (27) isimli kişi polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Polisten kaçıp duvardan atlamaya çalışan Z.Y., polisin müdahalesiyle yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Tophane’deki tarihi Nusretiye Camisi’nin bahçesinde önceki gün saat 14.30 sıralarında taşkınlık yapan bir kişi polise ihbar edildi. Yarı çıplak şekilde duvara çıkıp, kesici aletle kendine zarar vermeye başlayan Z.Y. isimli kişinin düşme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de hava yastığı açarak önlem aldı. Polisin ikna ettiği Z.Y., duvardan indikten sonra polislerden kaçıp duvardan atlamaya çalıştı.

Polisin hızla müdahale ettiği Z.Y. yakalandıktan sonra ambulansa alındı. Bir süre sakinleşmesi için ambulans içinde bekletildikten sonra, polis merkezine götürüldü. Yaşananlar güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. (DHA)